"Спартак" интересуется Бельхандой

Хавбек "Галатасарая" Юнес Бельханда попал в сферу интересов "Спартака".

Как сообщают турецкие СМИ, московский клуб готов заплатить за футболиста 7,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Бельханда провел 19 матчей, забил два гола и отдал 6 ассистов.

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