"Спартак" интересуется белорусским форвардом

"Спартак" проявляет интерес к нападающему минского клуба "Энергетик-БГУ" и молодежной сборной Беларуси Илье Шкурину, сообщает "Прессбол".

Также форвард входит в сферу интересов минского "Динамо", которое уже ведет переговоры по его трансферу.

В нынешнем сезоне 20-летний Шкурин провел 23 матча в чемпионате Беларуси, в которых забил 17 голов (пять - с пенальти), а также отдал три результативные передачи. За молодежную сборную Беларуси сыграл 4 матча, но голов не забивал.

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