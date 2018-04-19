"Спартак" интересуется бразильцем из Украины

"Спартак" проявляет интерес к бразильскому нападающему луганской "Зари" Юри Фрейтасу, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 22-летний Юри провел за "Зарю" 26 матчей во всех турнирах и забил 8 голов.

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