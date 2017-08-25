"Спартак" интересуется бразильским вингером

Московский "Спартак" ведёт переговоры о переходе вингера "Спорт Ресифе" Эвертона Фелипе, сообщает бразильская пресса.

"Красно-белые" готовы заплатить за 20-летнего футболиста четыре миллиона евро. Ожидается, что официально о сделке объявят в пятницу.

Эвертон является воспитанником "Спорт Ресифе", за основную команду выступает с 2016 года, сыграл 88 матчей, забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

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