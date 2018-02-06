"Спартак" интересуется экс-форвардом "Челси"

Нападающий "Хэбэй Чайна Форчун" Гаэль Какута может перейти в "Спартак", сообщает Footmercato.

По сведениям издания, российский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Также форвардом интересуется "Бейджин Гуоань".

В этом сезоне 24-летний Какута выступает за "Амьен" на правах аренды, провел 24 матча, забил 3 гола и сделал 4 результативные передачи.

Напомним, что ранее француз играл за "Челси", сыграл 16 поединков и не забил ни одного мяча.

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