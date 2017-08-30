"Спартак" интересуется Эль-Шаарави

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"Спартак" интересуется Эль-Шаарави
"Спартак" проявляет интерес к нападающему "Ромы" Стефану Эль-Шаарави, сообщает Pagine Romaniste.

По сведениям издания, российский клуб уже сделал предложение по трансферу футболиста, но оно было отвергнуто, так как римляне хотят получить за него более 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний Эль-Шаарави провел за "Рому" 32 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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