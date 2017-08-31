"Спартак" интересуется форвардом "Лиона"

Московский "Спартак" интересуется форвардом французского "Лиона" Максвелом Корне, информирует Get Football News France.

По сведениям источника, на 20-летнего нападающего "ткачей" также претендует немецкий "Кельн". Однако остается вполне большая вероятность того, что перспективный футболист продолжит свою карьеру в "Лионе".

Напомним, "Наполи" отклонил предложение "Спартака" по своему форварду. | soccernews.ru