"Спартак" интересуется форвардом сборной Косово

Форвард "Шеффилд Уэнсдей" Атдхи Нухиу попал в сферу интересов "Спартака".

"Решение будет принято в середине августа. У меня есть варианты с "Фулхэмом", "Болтоном", а также пришло предложение от "Спартака". Всё будет решено в середине следующего месяца" - приводят слова Нухиу российские СМИ.

В прошлом сезоне Нухиу сыграл в 21 поединке, однако голов не забивал.

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