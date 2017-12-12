"Спартак" интересуется хавбеком "Динамо"

"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Динамо" Александру Ташаеву, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, "красно-белые" уже провели предварительные переговоры с агентом игрока. "Спартак" может подписать хавбека следующим летом, когда у него завершится контракт с "Динамо" либо выкупить его зимой за символическую сумму.

В этом сезоне 23-летний Ташаев провел за "Динамо" 17 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

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