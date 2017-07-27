"Спартак" интересуется хавбеком "Ростова"

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"Спартак" интересуется хавбеком "Ростова"Московский "Спартак" интересуется полузащитником "Ростова" Павлом Могилевцем, информирует СЭ.

По сведениям издания, 24-летний хавбек входит в число потенциальных новобранцев "красно-белых", однако сам футболист, являющийся воспитанником питерского "Зенита", ввиду неопределенных перспектив с игровым временем в новой команде не горит желанием менять клубную прописку.

Напомним, "Спартак" проигрывает гонку за Пашалича испанскому клубу. | soccernews.ru

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