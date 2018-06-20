"Спартак" интересуется хавбеком "Вероны"

Московский "Спартак" интересуется полузащитником "Вероны" Ромуло, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, также на 31-летнего хавбека "желто-синих" претендуют миланский "Интер", "Сампдория", римский "Лацио" и бразильский "Интернасьонал".

В завершившемся сезоне Ромуло забил 3 мяча и сделал результативных передач в 41 матче за "Верону". Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2018/2019, однако уже этим летом он может покинуть его на правах свободного агента, что предусмотрено условиями его соглашения в связи с тем, что команда вылетела из Серии А.

Напомним, "Спартак" расстался с нападающим. | soccernews.ru