"Спартак" интересуется хавбеком "Вероны"

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"Спартак" интересуется хавбеком "Вероны"Московский "Спартак" интересуется полузащитником "Вероны" Ромуло, информирует Calciomercato.

По сведениям источника, также на 31-летнего хавбека "желто-синих" претендуют миланский "Интер", "Сампдория", римский "Лацио" и бразильский "Интернасьонал".

В завершившемся сезоне Ромуло забил 3 мяча и сделал  результативных передач в 41 матче за "Верону". Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2018/2019, однако уже этим летом он может покинуть его на правах свободного агента, что предусмотрено условиями его соглашения в связи с тем, что команда вылетела из Серии А.

Напомним, "Спартак" расстался с нападающим. | soccernews.ru

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