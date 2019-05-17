"Спартак" интересуется игроком "Брюгге" Хансом Ванакеном

"Спартак" интересуется 26-летним игроком "Брюгге" Хансом Ванакеном. Об этом информирует "Спорт-Экспресс".

По данным издания, агенты московского клуба присутствовали на матче команды в плей-офф чемпионата Бельгии со "Стандардом" (0:2), где футболист сыграл все 90 минут.

Трансферная стоимость игрока - 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ванакен участвовал в 48 матчах, забив 17 голов и сделав 18 ассистов.

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