"Спартак" интересуется игроком сборной Украины

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"Спартак" интересуется игроком сборной Украины

Полузащитник "Генка" Руслан Малиновский может продолжить карьеру в России.

26-летний украинец привлёк внимание московского "Спартака", который ищет качественного плеймейкера.

Впрочем, агент футболиста Сергей Серебренников призвал подобным слухам не верить.

"Не верьте слухам. Если честно, то устал комментировать слухи. То был один клуб, то сейчас другой. Если что-то случится, то вы всё узнаете. То, что пишут о "Спартаке" - это неправда. Руслан Малиновский – игрок "Генка". Вы знаете, что у него большие амбиции. Команда сейчас борется за чемпионство. Поверьте, это всё слухи", - сказал агент.

В текущем сезоне Малиновский сыграл за "Генк" 50 матчей, забил 16 голов и сделал 16 ассистов. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

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