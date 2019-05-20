"Спартак" интересуется игроком сборной Украины

"Спартак" заинтересован в покупке хавбека "Генка" Руслана Малиновского.

Сообщается, что в Бельгию на встречу с украинским футболистом отправились наставник команды Олег Кононов и новый генеральный директор Томас Цорн.

Отметим, что Кононов уже знаком с Малиновским по совместной работе в "Севастополе". Кроме того, они пользуются услугами одного агента.

В этом сезоне Малиновский провел 51 игру, в которых забил 16 голов и отдал 15 ассистов.

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