"Спартак" интересуется игроком "Вольфсбурга" Баду

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"Спартак" интересуется игроком "Вольфсбурга" Баду

"Спартак" намерен приобрести игрока "Вольфсбурга" Малькольма Баду, пишет Sportbuzzer.

По данным издания, футболист уже прибыл на просмотр в московский клуб.

22-летний хавбек - воспитанник "Вольфсбурга". В минувшем сезоне он выступил в 11 матчах за вторую команду немецкого клуба, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

Трансферная стоимость игрока - 75 тысяч евро.

По итогам прошедшего сезона "Спартак" расположился на 5 месте и достал путевку в Лигу Европы.

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