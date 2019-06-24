"Спартак" интересуется игроком "Вольфсбурга" Баду
"Спартак" намерен приобрести игрока "Вольфсбурга" Малькольма Баду, пишет Sportbuzzer.
По данным издания, футболист уже прибыл на просмотр в московский клуб.
22-летний хавбек - воспитанник "Вольфсбурга". В минувшем сезоне он выступил в 11 матчах за вторую команду немецкого клуба, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Трансферная стоимость игрока - 75 тысяч евро.
По итогам прошедшего сезона "Спартак" расположился на 5 месте и достал путевку в Лигу Европы.
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|Ганновер 96
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