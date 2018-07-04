"Спартак" интересуется итальянским защитником

Московский "Спартак" интересуется защитником "Сассуоло" Джанмарко Феррари, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям источника, "красно-белые" оценивают возможность подписания 26-летнего бека, на которого также претендуют "Вест Хэм" и "Эвертон".

За своего игрока "Сассуоло" желает получить порядка 8-10 миллионов евро. В прошлом сезоне Феррари выступал в аренде за "Сампдорию". В ее составе он забил 2 мяча в 31 матче.

Напомним, появилось фото гостевой формы "Спартака" на следующий сезон. | soccernews.ru