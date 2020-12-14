"Спартак" интересуется капитаном АЗ
"Спартак" рассматривает хавбека АЗ Копмейнерса как возможное усиление опорной зоны. Трансфер может осуществиться уже зимой, сообщает "РБ-Спорт".
Голландец является капитаном клуба из Алкмара и одним из его ключевых игроков. 22-летний опорный полузащитник прошел систему юношеских и молодежных сборных "страны тюльпанов". В октябре 2020 года состоялся дебют и за основную команду Нидерландов.
АЗ и "Спартак" уже работали с трансферами ранее. Москвичи за хавбека голладцев Гуса Тиля отдали около 15 млн евро.
Некоторые британские СМИ говорят об интересе Копмейнерсом ряда клубов Премьер Лиги, в частности, "Лидса" и "Эвертона".
В сезоне 2020/2021 игрок провел 19 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.
По оценке сайта Transfermarkt Копмейнерса стоит около 14,5 миллиона евро, его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
Читать также: В "Ростове" отреагировали на информацию о возможном трансфере Норманна в "Спартак" | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Петр Чех сыграл за резервную команду "Челси"
-
"Ювентус" предложил Дибале новый контракт
-
Назначены арбитры на ключевые матчи 19-го тура чемпионата России
-
Неймар передал привет Месси
-
Халк не перейдет в "Вулверхэмптон" из-за Брекзита
-
Журнал France Football назвал второй и третий составы команды всех времен
-
France Football назвал лучших нападающих в истории
-
Демба Ба позвонил судье скандального матча и не считает того расистом
-
"Спартак" интересуется капитаном АЗ
-
2
Геннадий Орлов назвал лучшего тренера России
-
Расписание матчей 1/16 финала Лиги Европы
-
В "Ростове" отреагировали на информацию о возможном трансфере Норманна в "Спартак"
-
France Football назвал лучших полузащитников в истории футбола
-
France Football назвал лучших защитников в истории футбола
-
1
Куман отреагировал на попадание "Барселоны" на ПСЖ в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
ЦСКА намерен пригласить иностранного тренера
-
Во Франции назвали сроки восстановления Неймара
-
1
France Football определил лучшего вратаря в истории футбола
-
СМИ назвали новую сумму компенсации Газизову за увольнение из "Спартака"
-
"Локомотив" нацелился на вратаря "Химок"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23