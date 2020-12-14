"Спартак" интересуется капитаном АЗ

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"Спартак" интересуется капитаном АЗ"Спартак" рассматривает хавбека АЗ Копмейнерса как возможное усиление опорной зоны. Трансфер может осуществиться уже зимой, сообщает "РБ-Спорт".

Голландец является капитаном клуба из Алкмара и одним из его ключевых игроков. 22-летний опорный полузащитник прошел систему юношеских и молодежных сборных "страны тюльпанов". В октябре 2020 года состоялся дебют и за основную команду Нидерландов.

АЗ и "Спартак" уже работали с трансферами ранее. Москвичи за хавбека голладцев Гуса Тиля отдали около 15 млн евро. 

Некоторые британские СМИ говорят об интересе  Копмейнерсом ряда клубов Премьер Лиги, в частности, "Лидса" и "Эвертона".

В сезоне 2020/2021 игрок провел 19 матчей, в которых забил 8 мячей и отдал 4 голевые передачи.

По оценке сайта Transfermarkt Копмейнерса стоит около 14,5 миллиона евро, его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

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