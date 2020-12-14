"Спартак" интересуется капитаном АЗ

"Спартак" рассматривает хавбека АЗ Копмейнерса как возможное усиление опорной зоны. Трансфер может осуществиться уже зимой, сообщает "РБ-Спорт".



Голландец является капитаном клуба из Алкмара и одним из его ключевых игроков. 22-летний опорный полузащитник прошел систему юношеских и молодежных сборных "страны тюльпанов". В октябре 2020 года состоялся дебют и за основную команду Нидерландов.



АЗ и "Спартак" уже работали с трансферами ранее. Москвичи за хавбека голладцев Гуса Тиля отдали около 15 млн евро.

Некоторые британские СМИ говорят об интересе Копмейнерсом ряда клубов Премьер Лиги, в частности, "Лидса" и "Эвертона".