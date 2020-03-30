"Спартак" интересуется Магомедом-Шапи Сулеймановым

"Спартак" интересуется форвардом "Краснодара" Магомедом-Шапи Сулеймановым. Об этом сообщают "Известия".

Московский клуб уже обсуждает возможный трансфер с агентом игрока и клубом. Однако переход оформить будет непросто.

После зимней паузы Сулейманов все реже появляется в стартовом составе. Футболист недоволен своим положением в команде и будет не против сменить клуб.

В сезоне-2019/20 20-летний футболист забил 4 гола и сделал 5 результативных передач в 20 матчах РПЛ.

А еще: Sport24: ЦСКА продлил карантин из-за пандемии коронавируса до 1 мая| http://soccernews.ru