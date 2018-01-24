"Спартак" интересуется Марковичем

"Спартак" проявляет интерес к сербскому полузащитнику "Ливерпуля" Лазару Марковичу, сообщает Liverpool Echo.

По сведениям издания, московский клуб может приобрести футболиста в зимнее трансферное окно.

Стоит отметить, что ранее от покупки 23-летнего хавбека отказался "Локомотив", так как он не сыграл в этом сезоне ни одного матча.

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