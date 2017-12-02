"Спартак" интересуется молодым голкипером

Голкипер "Носты" Андрей Савин может перейти в московский "Спартак".

Как сообщает официальный сайт новотроицкой команды, 17-летний футболист уже отправился на просмотр в стан красно-белых.

В это сезоне страж ворот принял участие в восьми матчах ПФЛ за "Носту", пропустив 11 голов. | http://soccernews.ru