"Спартак" интересуется молодым голкипером

Теги спартак москва

"Спартак" интересуется молодым голкиперомГолкипер "Носты" Андрей Савин может перейти в московский "Спартак".

Как сообщает официальный сайт новотроицкой команды, 17-летний футболист уже отправился на просмотр в стан красно-белых.

В это сезоне страж ворот принял участие в восьми матчах ПФЛ за "Носту", пропустив 11 голов.  | http://soccernews.ru

 

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