"Спартак" интересуется немецким хавбеком
Московский "Спартак" заинтересовался полузащитником итальянского "Фрозиноне" Оливером Краглем, информирует Sky Sports.
По сведениям источника, трансфер 27-летнего хавбека, у которого остается еще один год действующего контракта с клубом из Серии В, будет стоить "красно-белым" 900 тыс евро.
В завершившемся сезоне Крагль забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за "Фрозиноне".
Напомним, "Спартак" интересуется защитником "Кротоне". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|СПАЛ
|42
|78
|2
|Хеллас Верона
|42
|74
|3
|Фрозиноне
|42
|74
|4
|Перуджа
|42
|65
|5
|Беневенто
|42
|65
|6
|Читаделла
|42
|63
|7
|Карпи ФК 1909
|42
|62
|8
|Специя
|42
|60
|9
|Новара
|42
|56
|10
|Салернитана
|42
|54
|11
|АКД Виртус Энтелла
|42
|54
|12
|Бари
|42
|53
|13
|Чезена
|42
|53
|14
|Авеллино
|42
|50
|15
|Брешия
|42
|50
|16
|Асколи
|42
|49
|17
|Про Верчелли
|42
|49
|18
|Тернана
|42
|49
|19
|АСД Трапани Кальчио
|42
|44
|20
|Виченца
|42
|41
|21
|Пиза
|42
|35
|22
|Латина
|42
|32