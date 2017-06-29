"Спартак" интересуется немецким хавбеком

Московский "Спартак" заинтересовался полузащитником итальянского "Фрозиноне" Оливером Краглем, информирует Sky Sports.

По сведениям источника, трансфер 27-летнего хавбека, у которого остается еще один год действующего контракта с клубом из Серии В, будет стоить "красно-белым" 900 тыс евро.

В завершившемся сезоне Крагль забил 3 мяча и сделал 3 результативные передачи в 28 матчах за "Фрозиноне".

Напомним, "Спартак" интересуется защитником "Кротоне". | soccernews.ru