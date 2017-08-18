"Спартак" интересуется Оздоевым

"Спартак" ведёт переговоры с "Рубином" по поводу перехода полузащитника Магомеда Оздоева, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что "красно-белые" хотят арендовать 24-летнего футболиста, однако казанский клуб настаивает на полноценном трансфере.

Напомним, что вторую половину прошлого сезона Оздоев провёл на правах аренды в "Ахмате".

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