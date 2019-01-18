"Спартак" интересуется перспективным бразильцем

Форвард "Сан-Паулу" Фабиньо привлёк внимание московского "Спартака", об этом в своём твиттере сообщил журналист Андре Эрнан.

По его информации, "красно-белые" следят за прогрессом 19-летнего бразильца с прошлого года.

Фабиньо пока выступает за молодёжную команду "Сан-Паулу". В недавнем региональном турнире нападающий сыграл 7 матчей, забил 3 гола и сделал 2 ассиста.

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