"Спартак" интересуется полузащитником "Рубина"

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"Спартак" интересуется полузащитником "Рубина"

Московский "Спартак" претендует на хавбека "Рубина" Максима Лестьенна, сообщают российские СМИ.

Скауты "красно-белых" следили за игрой 25-летнего бельгийца во время матча "Рубин" - "Тосно", который прошёл в минувшую субботу.

Отмечается, что Лестьенн предпочитает продолжить карьеру за пределами России, однако "Спартак" намерен убедить футболиста выгодными условиями контракта.

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