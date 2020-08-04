"Спартак" интересуется полузащитником "Тулузы"

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"Спартак" интересуется полузащитником "Тулузы"

Московский "Спартак" нацелился на хавбека "Тулузы" Ибрагима Сангаре, сообщает журналист Вячеслав Короткин.

По информации источника, опорный полузащитник может присоединиться к "красно-белым" этим летом.

Рыночная стоимость ивуарийца оценивается в 9,5 миллионов евро.

22-летний Сангаре выступает за "Тулузу" с 2016 года, сыграл 84 матча, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: "Спартак" хочет подписать хавбека "Лестера". | http://soccernews.ru
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