"Спартак" интересуется Ругани и Ачерби



"Спартак" проявляет интерес к защитникам "Ювентуса" Даниэле Ругани и "Сассуоло" Франческо Ачерби, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, за Ругани российский клуб готов заплатить 16 миллионов евро, а Ачерби планирует взять в аренду.

Но главной целью "красно-белых" является аргентинский защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай.

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