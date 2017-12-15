"Спартак" интересуется Сергеем Еременко

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"Спартак" интересуется Сергеем Еременко
"Спартак" проявляет интерес к полузащитнику "Базеля" Сергею Еременко, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 тысяч евро.

Стоит отметить, что 18-летний Сергей Еременко является родным братом Алексея и Романа Еременко, которые ранее выступали в РФПЛ.

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