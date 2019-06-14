"Спартак" интересуется трансферной целью "Барселоны"

Левый защитник "Аукаса" Диего Паласиос может продолжить карьеру в России, сообщает "Р-Спорт".

По информации источника, 19-летний эквадорец попал в сферу интересов московского "Спартака".

Скауты "красно-белых" просматривали перспективного футболиста на молодёжном ЧМ-2019, который проходит в Польше.

Также на Паласиоса претендует "Барселона". Ранее сообщалось, что "Аукас" оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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