"Спартак" интересуется вингером "Наполи"

Теги спартак москванаполиэмануэле джаккерини

"Спартак" интересуется вингером "Наполи"Московский "Спартак" интересуется вингером итальянского "Наполи" Эмануэле Джаккерини, информирует CalcioNapoli24.

По сведениям источника, 32-летний футболист вполне может продолжить свою карьеру в российской Премьер-Лиге.

В нынешнем сезоне Джаккерини сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за "Наполи".

Напомним, Бубнов дал оценку игре "Спартака" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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