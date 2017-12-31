"Спартак" интересуется вингером "Наполи"

Московский "Спартак" интересуется вингером итальянского "Наполи" Эмануэле Джаккерини, информирует CalcioNapoli24.

По сведениям источника, 32-летний футболист вполне может продолжить свою карьеру в российской Премьер-Лиге.

В нынешнем сезоне Джаккерини сделал 1 результативную передачу в 5 матчах за "Наполи".

Напомним, Бубнов дал оценку игре "Спартака" в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru