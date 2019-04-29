"Спартак" интересуется воспитанником "Краснодара"

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"Спартак" интересуется воспитанником "Краснодара"

"Спартак" проявляет интерес к нападающему "Млады Болеслав" Николаю Комличенко, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить четыре миллиона евро. В составе "красно-белых" Комличенко может заменить Зе Луиша или Луиса Адриано, один из которых будет продан летом.

23-летний Комличенко является воспитанником "Краснодара". В нынешнем сезоне он провел за "Младу" 27 матчей и забил 24 гола, став лучшим бомбардиром чемпионата Чехии.

Не пропустите: "Спартак-2" в компенсированное упустил победу над "Тамбовом". | http://soccernews.ru

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