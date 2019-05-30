"Спартак" интересуется японцем и бельгийцем из чемпионата Нидерландов

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"Спартак" интересуется японцем и бельгийцем из чемпионата Нидерландов
"Спартак" проявляет интерес к двум футболистам, которые выступают в чемпионате Нидерландов, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, московский клуб рассматривает вариант с приобретением японского полузащитника "Гронингена" Рицу Доана и хавбеком "Витесса" Чарли Мусондой, который принадлежит "Челси".

20-летний Доан в завершившемся сезоне провел за "Гронинген" 33 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года. 

22-летний Мусонда из-за травмы провел за "Витесс" всего два матча. Его контракт с "Челси" действителен до лета 2022 года.

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