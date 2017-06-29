"Спартак" интересуется защитником "Кротоне"

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"Спартак" интересуется защитником "Кротоне"

Московский "Спартак" хочет купить защитника "Кротоне" Федерико Чеккерини, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "красно-белые" готовы предложить за 25-летнего футболиста четыре миллиона евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Чеккерини сыграл за "Кротоне" 36 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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