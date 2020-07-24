"Спартак" интересуется защитником сборной Австралии

"Спартак" намерен приобрести защитника "Црвены Звезды" и сборной Австралии Милошем Дегенеком, утверждает Mondo.rs.



По данным издания, руководство московского клуба уже связалось с представителями сербской команды по поводу возможного трансфера 26-летнего защитника. Нынешнее соглашение игрока с командой рассчитано до 2021 года.



"Красно-белые" готовы заплатить 2 миллиона евро за переход Дегенека.



В текущем сезоне футболист провел 37 матчей, отметившись 3 голами и 1 ассистом.

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