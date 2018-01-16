"Спартак" интересуется защитником сборной Польши

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"Спартак" интересуется защитником сборной ПольшиМосковский "Спартак" заинтересован в приобретении защитника СПАЛа Бартоша Саламона.

Как сообщает итальянская пресса, игрок сборной Польши может стать игроком чемпиона России уже этой зимой.

В этом сезоне Саламон провел 16 матчей в чемпионате страны. Права на футболиста принадлежат "Кальяри". 

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