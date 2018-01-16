"Спартак" интересуется защитником сборной Польши

Московский "Спартак" заинтересован в приобретении защитника СПАЛа Бартоша Саламона.

Как сообщает итальянская пресса, игрок сборной Польши может стать игроком чемпиона России уже этой зимой.

В этом сезоне Саламон провел 16 матчей в чемпионате страны. Права на футболиста принадлежат "Кальяри".

Читайте: "Краснодар" планирует приобрести центрального защитника | http://soccernews.ru