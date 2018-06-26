"Спартак" интересуется защитником сборной Швейцарии

Московский "Спартак" интересуется защитником "Депортиво" из Ла-Коруньи и сборной Швейцарии Фабианом Шером.

Так, по сведениям El Desmarque, "красно-белые" уже выходили на контакт с 26-летним беком, чтобы выяснить его финансовые запросы. Потенциальный трансфер швейцарца обойдется "народной команде" в 4 миллиона евро, которые прописаны в качестве суммы отступных в контракте игрока с его клубом.

В завершившемся сезоне Шер забил 2 мяча и сделал 2 результативные передачи в 27 матчах за "Депортиво".

Напомним, "Спартак" уже представил Жиго. | soccernews.ru