"Спартак" интересуется защитником тульского "Арсенала"

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"Спартак" интересуется защитником тульского "Арсенала"

Защитник тульского "Арсенала" Максим Беляев может перейти в "Спартак", сообщают российские СМИ.

Видеть в своей команде 25-летнего футболиста хочет лично главный тренер "красно-белых" Массимо Каррера.

Известно, что представители "Спартака" просматривали Беляева во вчерашнем матче шестого тура РФПЛ между "Арсеналом" и "Уралом". 

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