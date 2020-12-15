"Спартак" интересуется защитником "Тюмени"

Правый защитник "Тюмени" Александр Бем привлёк внимание московского "Спартака", утверждает Metaratings.

По информации источника, консультанты "красно-белых" высоко оценивают потенциал 19-летнего футболиста.

Сообщается, что переговоров между клубами пока не было.

Если "Спартак" всё-таки решит купить Бема, то фулбек либо сразу же уйдёт в аренду, либо будет набираться опыта в дубле "народной команды".

Рыночная стоимость игрока оценивается в 250 тысяч евро.

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