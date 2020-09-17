"Спартак" интересуется защитником "Зенита"

Защитник "Зенита" Денис Терентьев попал на радары "Спартака".

Как сообщает "Рейтинг Букмекеров", московский клуб видит в игроке конкурента новичку из европейской команды, которого "красно-белые" планируют подписать следующим летом.

Соглашение Терентьева с "Зенитом" истекает в конце сезона, поэтому "Спартак" намерен подписать его в качестве свободного агента.

Отметим, что в прошлом сезоне Терентьев находился в аренде в "Уфе", где работал нынешний генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов

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