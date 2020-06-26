"Спартак" иронично отреагировал на чемпионство "Ливерпуля"

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"Спартак" иронично отреагировал на чемпионство "Ливерпуля"

Пресс-служба московского "Спартака" в юмористической форме прокомментировала победу "Ливерпуля" в АПЛ.

Напомним, что для мерсисайдцев этот чемпионский титул стал первым за 30 лет.

"Хэй, парни из "Ливерпуля", поздравляем с победой в Премьер-лиге! Надеемся, вы готовы к бесконечным постам в духе: "Каким был мир, когда "Ливерпуль" в прошлый раз побеждал в чемпионате? Мы прошли через это в 2017 году", - говорится в публикации англоязычного твиттера "красно-белых".

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