"Спартак" иронично отреагировал на слова Кашшаи

"Спартак" с иронией отреагировал на слова главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.

"Угадай автора по цитате: "Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным", - говорится в сообщении клуба.

Угадай автора по цитате:



«Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным». pic.twitter.com/AJABrOU6Ym — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) July 23, 2020

Напомним, что ранее Кашшаи поддержал решения арбитра в полуфинале Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" (2:1).

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