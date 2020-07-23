"Спартак" иронично отреагировал на слова Кашшаи

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"Спартак" иронично отреагировал на слова Кашшаи

"Спартак" с иронией отреагировал на слова главы департамента судейства РФС Виктора Кашшаи.

"Угадай автора по цитате: "Если бы появилась кровь, то контакт был бы существенным, а тут он не был существенным", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что ранее Кашшаи поддержал решения арбитра в полуфинале Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" (2:1).

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