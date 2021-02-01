"Спартак" ищет новый клуб для Педро Роши

В московском "Спартаке" не рассчитывают на флангового нападающего Педро Рошу.

По информации "Р-Спорт", "красно-белые" занимаются поиском новой команды для 26-летнего футболиста.

Сообщается, что к вингеру есть интерес из Бразилии. Ведутся переговоры о трансфере.

Сейчас Роша находится на сборе "Спартака" в Дубае. В последний раз он играл за московскую команду в официальном матче в марте 2019 года, после чего побывал в аренде в "Крузейро" и "Фламенго".

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