"Спартак" ищет плеймейкера: в шорт-листе игроки "Брюгге" и "Эстерсунда"

Московский "Спартак" продолжает поиск качественного легионера, который усилит позицию плеймейкера.

Как сообщают российские СМИ, на сегодняшний день в шорт-листе столичного клуба два игрока - Хосам Айеш из "Эстерсунда" и Ханс Ванакен из "Брюгге".

Напомним, что "красно-белые" готовы потратить на новую "десятку" до 12 миллионов евро.

Ранее "Спартаку" уже отказали Томаш Соучек ("Славия") и Руслан Малиновский ("Генк").

Не пропустите: Совет директоров "Спартака" одобрил трансфер Комличенко. | http://soccernews.ru