"Спартак" исключен из Лиги Европы

Московский "Спартак" не сможет принять участие в матчах 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг", сообщается на официальном сайте ФИФА.

Причиной является совместное решение ФИФА и УЕФА об исключении из всех турниров сборной России и российских клубов.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

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