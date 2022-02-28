"Спартак" исключен из Лиги Европы

1 Теги спартак москварб лейпциг

"Спартак" исключен из Лиги Европы

Московский "Спартак" не сможет принять участие в матчах 1/8 финала Лиги Европы с "РБ Лейпциг", сообщается на официальном сайте ФИФА.

Причиной является совместное решение ФИФА и УЕФА об исключении из всех турниров сборной России и российских клубов.

Напомним, что президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной операции после просьбы ДНР и ЛНР.

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Комментарии

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ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Глупость, но пусть Россия задумается нужны ей все эти санкции, или нет.

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