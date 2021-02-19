"Спартак" исключил Урунова из заявки команды на РПЛ
РПЛ подтвердила исключение из заявки "Спартака" на сезон полузащитника Остона Урунова.
Напомним, что "красно-белые" хотят расстаться с легионером этой зимой, но пока не получали по нему достойных предложений.
20-летний узбек присоединился к московской команде прошлым летом за 1 миллион евро.
За "Спартак" Урунов сыграл 9 матчей и забил 1 гол.
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