"Спартак" исключил Урунова из заявки команды на РПЛ

РПЛ подтвердила исключение из заявки "Спартака" на сезон полузащитника Остона Урунова.

Напомним, что "красно-белые" хотят расстаться с легионером этой зимой, но пока не получали по нему достойных предложений.

20-летний узбек присоединился к московской команде прошлым летом за 1 миллион евро.

За "Спартак" Урунов сыграл 9 матчей и забил 1 гол.

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