"Спартак" исключил Урунова из заявки команды на РПЛ

Теги спартак москваостон урунов

"Спартак" исключил Урунова из заявки команды на РПЛ

РПЛ подтвердила исключение из заявки "Спартака" на сезон полузащитника Остона Урунова.

Напомним, что "красно-белые" хотят расстаться с легионером этой зимой, но пока не получали по нему достойных предложений.

20-летний узбек присоединился к московской команде прошлым летом за 1 миллион евро.

За "Спартак" Урунов сыграл 9 матчей и забил 1 гол.

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