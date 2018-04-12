"Спартак" из-за травмы теряет своего вингера

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"Спартак" из-за травмы теряет своего вингераВингер московского "Спартака" Лоренсо Мельгарехо получил повреждение на вчерашней тренировке команды, информирует официальный сайт "красно-белых".

"Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо пропустит воскресный матч "красно-белых" в Екатеринбурге. На вчерашней вечерней тренировке парагвайский футболист получил травму. Обследование выявило у него повреждение мышц левого бедра. По словам руководителя медицинского департамента нашего клуба Михаила Вартапетова, на возвращение в строй Мельгарехо потребуется около двух недель", - сказано в сообщении клуба.

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