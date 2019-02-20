"Спартак" избавился от одного из своих воспитанников

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Александра Лихачёва.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Таким образом, 22-летний футболист получил статус свободного агента и теперь может перейти в другой клуб бесплатно.

Лихачёв находился в академии "Спартака" с 2011 года, куда перебрался из ижевского "Зенита". Однако за этот период он не провёл ни одного матча за основную команду "красно-белых".

За дубль "Спартака" в молодёжном первенстве Лихачёв сыграл 68 матчей, а за "Спартак-2" в ФНЛ - 55 поединков.

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