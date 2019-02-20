"Спартак" избавился от одного из своих воспитанников

Теги спартак москваалександр лихачёв

"Спартак" избавился от одного из своих воспитанников

Московский "Спартак" на своём официальном сайте объявил об уходе защитника Александра Лихачёва.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Таким образом, 22-летний футболист получил статус свободного агента и теперь может перейти в другой клуб бесплатно.

Лихачёв находился в академии "Спартака" с 2011 года, куда перебрался из ижевского "Зенита". Однако за этот период он не провёл ни одного матча за основную команду "красно-белых".

За дубль "Спартака" в молодёжном первенстве Лихачёв сыграл 68 матчей, а за "Спартак-2" в ФНЛ - 55 поединков.

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