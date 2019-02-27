"Спартак" извинился за оскорбительную статью

"Спартак" на своем официальном сайте принес извинения, за статью, которая недавно появилась на сайте.

"Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе "Пресса о нас" появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта. Ведётся внутреннее расследование. Пресс-служба приносит свои извинения!", - сообщается в заявлении.

"Спартак" расположился на 4 месте турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 28 баллов.

Ближайший матч московской команды состоится 3 марта против "Краснодара".

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