"Спартак" извинился за оскорбительную статью

Теги спартак москва

"Спартак" извинился за оскорбительную статью

"Спартак" на своем официальном сайте принес извинения, за статью, которая недавно появилась на сайте.

"Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе "Пресса о нас" появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта. Ведётся внутреннее расследование. Пресс-служба приносит свои извинения!", - сообщается в заявлении. 

"Спартак" расположился на 4 месте турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 28 баллов.

Ближайший матч московской команды состоится 3 марта против "Краснодара".

Не пропустите:  "Спартак" планирует предложить двум ветеранам работу в системе клуба | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов награжден призом "Серебряная лань"

Черчесов награжден призом "Серебряная лань"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов