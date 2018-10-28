Московский "Спартак" контактирует с еще одним претендентом на должность своего главного тренера, информирует СЭ.

Так, по сведениям издания, "красно-белые" заинтересованы в сотрудничестве с наставником "Ростова" Валерием Карпиным. Представители российского клуба вчера вышли на связь с 49-летним специалистом. Однако тот отказался обсуждать свое возвращение в "народную команду" в преддверии игры его команды против махачкалинского "Анжи". Тем не менее, ожидается, что встреча Карпина с руководством "Спартака" состоится уже в ближайшее время.

Карпин дважды возглавлял "красно-белых" - с 2009-го по 2012-й годы и с 2012-го по 2014-й годы.

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