"Спартак" контактирует с еще одним претендентом на должность своего главного тренера

Теги валерий карпинспартак москваростов

"Спартак" контактирует с еще одним претендентом на должность своего главного тренераМосковский "Спартак" контактирует с еще одним претендентом на должность своего главного тренера, информирует СЭ.

Так, по сведениям издания, "красно-белые" заинтересованы в сотрудничестве с наставником "Ростова" Валерием Карпиным. Представители российского клуба вчера вышли на связь с 49-летним специалистом. Однако тот отказался обсуждать свое возвращение в "народную команду" в преддверии игры его команды против махачкалинского "Анжи". Тем не менее, ожидается, что встреча Карпина с руководством "Спартака" состоится уже в ближайшее время.

Карпин дважды возглавлял "красно-белых" - с 2009-го по 2012-й годы и с 2012-го по 2014-й годы.

Напомним,  Гамула сделал неожиданное предположение о причинах перевода Глушакова в дубль "Спартака". | soccernews.ru

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