"Спартак" красиво поприветствовал Виктора Мозеса

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"Спартак" красиво поприветствовал Виктора Мозеса

Сегодня новичок московского "Спартака" Виктор Мозес прибыл в российскую столицу.

"Красно-белые" эффектно поприветствовали нигерийца, задействовав экран, размещённый на фасаде стадиона "Открытие Арена".

Клуб разместил фотографию 29-летнего футболиста с надписью «Добро пожаловать, Виктор Мозес!».

В четверг вечером "Спартак" объявил об аренде Мозеса у "Челси" до конца сезона с правом последующего выкупа.

Не пропустите: Тедеско прокомментировал переход Мозеса в "Спартак". | http://soccernews.ru
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