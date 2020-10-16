"Спартак" красиво поприветствовал Виктора Мозеса

Сегодня новичок московского "Спартака" Виктор Мозес прибыл в российскую столицу.

"Красно-белые" эффектно поприветствовали нигерийца, задействовав экран, размещённый на фасаде стадиона "Открытие Арена".

Клуб разместил фотографию 29-летнего футболиста с надписью «Добро пожаловать, Виктор Мозес!».

В четверг вечером "Спартак" объявил об аренде Мозеса у "Челси" до конца сезона с правом последующего выкупа.

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