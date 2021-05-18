"Спартак" красиво попрощался с Тедеско

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"Спартак" красиво попрощался с Тедеско

Фото твиттер "Спартака"

Московский "Спартак" в связи с уходом Доменико Тедеско с поста главного тренера решил масштабно поблагодарить его.

На фасаде стадиона "Открытие Банк Арена" появилось изображение немецкого наставника и надпись: "Спасибо, Доменико".

Тедеско возглавлял "красно-белых" с октября 2019 года. Он покинул команду в связи с истечением срока контракта.

"Спартак" под руководством 35-летнего специалиста финишировал на втором месте в РПЛ и получил право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.

Не пропустите: Тедеско высказался о возможном возвращении в "Спартак". | http://soccernews.ru
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