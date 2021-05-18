"Спартак" красиво попрощался с Тедеско
Фото твиттер "Спартака"
Московский "Спартак" в связи с уходом Доменико Тедеско с поста главного тренера решил масштабно поблагодарить его.
На фасаде стадиона "Открытие Банк Арена" появилось изображение немецкого наставника и надпись: "Спасибо, Доменико".
May 17, 2021
Тедеско возглавлял "красно-белых" с октября 2019 года. Он покинул команду в связи с истечением срока контракта.
"Спартак" под руководством 35-летнего специалиста финишировал на втором месте в РПЛ и получил право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов.
Не пропустите: Тедеско высказался о возможном возвращении в "Спартак". | http://soccernews.ru
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